Fernandez : "L'arbitrage ? Villas-Boas a raison"

Luis Fernandez a compris la colère d'André Villas-Boas, après le match OM-Amiens (2-2).





"Il s'est excusé après le match. Villas-Boas fait une allusion à un match précédent avec un des arbitres du VAR. Il faut arrêter avec ces arbitres qui sont dans le camion et qui ne prennent pas les bonnes décisions. Villas-Boas a raison là-dessus. L'arbitre sur le terrain est totalement perdu. Alors que c'est lui qui doit avoir la dernière décision. Si on veut avancer et progresser, il faut vraiment changer quelque chose", a estimé l'ancien coach du PSG au micro de beIN Sports.



Les Phocéens espèrent ne pas revivre les saisons 2014-2015 et 2017-2018, lors desquelles l'arbitrage a largement pesé sur le classement final.