Florian Thauvin (27 ans) n'a pas reçu la moindre proposition de l'OM, concernant une possible prolongation.





Selon les informations obtenues par Le 10 Sport, le milieu offensif phocéen, l'une des valeurs sûres de l'effectif, n'a pas reçu d'offre de la part de ses dirigeants, au sujet de la reconduction de son contrat. Et dans l'état actuel des choses, ce dernier prendra fin en 2021.





Vers un départ libre, en 2021 ?

Thauvin reste certainement l'un des éléments pouvant rapporter le plus, sur le marché des transferts. Mais un départ à un an du terme de son contrat impliquerait une diminution de l'indemnité, et Flotov pourrait même quitter l'OM libre, dans un peu plus d'un an. Cela lui permettrait notamment de choisir sa destination tout seul et d'obtenir une grosse prime à la signature.



Cette situation démontre combien le club est paralysé par le fair-play financier. L'instance lui impose des décisions qui vont lui faire perdre de l'argent. Cela diffère franchement des deux premières années du projet McCourt, lors desquelles l'OM a fait signer d'énormes contrats à des trentenaires. On pensait alors que Jacques-Henri Eyraud avait conscience de ce qu'il faisait...