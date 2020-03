Sanfourche s'inquiète pour l'OM

Philippe Sanfourche pense que la période plus délicate traversée par l'OM est dû à un problème collectif. Il pense que les valeurs qui ont fait les victoires hivernales sont moins présentes.





"Je n'étais pas très inquiet pour l'OM quand ils ont mis fin à cette série d'invincibilité contre l'OL en Coupe de France. Ils étaient au bout du rouleau, ils sortaient d'une série de neuf matchs en 27 jours. Vu la profondeur de banc, je trouvais ça logique, a-t-il confié au micro de RTL. En revanche, l'OM a perdu ce qui faisait sa force : cette hargne, cette gnaque. Le collectif semble un peu émoussé, parce que ça manque de sérénité sur le banc. Le problème, c'est Villas-Boas. Il infuse une mauvaise dynamique. On dirait qu'il prépare son départ. Ce qui se passe actuellement avec le fair-play financier de l'UEFA, ça confirme ses craintes sur le fait qu'il ne pourra pas renforcer son équipe pour la saison prochaine. Et aller en Ligue des Champions avec une équipe de Marseille affaiblie, ça s'appelle aller au casse-pipe. Villas-Boas est en train de préparer son départ, les joueurs le sentent, et donc la confiance s'est un peu effritée... L'OM a toujours de l'avance, il n'y a pas péril en la demeure, mais dans l'état d'esprit, je ne retrouve plus le Marseille tout puissant de la première partie de saison."



Les hommes d'André Villas-Boas devront se reprendre sur le terrain de Montpellier, samedi (17h30).