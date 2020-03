OM-Amiens : ce que disent les stats

Voici quelques statistiques concernant la rencontre OM-Amiens (2-2), disputée vendredi.





De nombreux Phocéens ont été en dessous. Mais on peut quand même souligner une performance très décevante, parmi les autres : celle de Dimitri Payet. Le Réunionnais a beau avoir marqué un but, il a aussi fait preuve de beaucoup de maladresse dans ses transmissions. Son taux de passes réussies est indigne d'un joueur de son niveau.



82 % : le taux de passes réussies par les Phocéens.



50 % : le taux de tacles réussis par Alvaro Gonzalez et Valentin Rongier.



48,7 % : le taux de passes réussies par Dimitri Payet.



17 : le nombre de fautes des Amiénois (2 cartons jaunes).



13 : le nombre de fautes des Phocéens (2 cartons jaunes).



13 : le nombre de tirs phocéens (6 cadrés).



12 : le nombre de tirs amiénois (3 cadrés et 1 barre).



7 : le nombre de tirs de Dimitri Payet (4 cadrés).



7 : le nombre de fautes commises sur Morgan Sanson.



7 : le nombre de centres tentés par Dimitri Payet (1 réussi).



6 : le nombre de duels aériens remportés par Valère Germain (75 % de ses duels aériens).



6 : le nombre de mauvais contrôles de Morgan Sanson.



5 : le nombre de tacles réussis par Kevin Strootman.



4 : le nombre de fois où Valentin Rongier s'est fait dribbler.



4 : le nombre d'interceptions réalisées par Kevin Strootman et Morgan Sanson.



4 : le nombre de hors-jeux amiénois.



1 : le nombre de passes clés délivrées par Payet, très en deçà de son niveau habituel.



1 : le nombre de tirs de Dario Benedetto (0 cadré).