FPF : une audition pas convaincante des dirigeants de l'OM ?

L'UEFA aurait transmis le dossier de l'OM à la chambre d'investigation de l'Instance de contrôle financier des clubs (ICFC) à la suite d'un entretien avec les dirigeants phocéens.





Selon les éléments rapportés par le JDD, l'instance européenne sanctionne des objectifs intermédiaires non réalisés et une audition "pas convaincante" des décideurs marseillais. Les enquêteurs auraient transmis une recommandation de sanction à l'ICFC. Pour rappel, l'OM doit ramener son déficit à 30 millions d'euros, au 30 juin 2020, alors qu'il était de 91 millions, en 2018-2019.



Sachant que la valeur des joueurs est souvent liée à une bonne saison, l'UEFA laisse décidément peu de marge de manoeuvre aux clubs qui tentent de se relancer. Non content de prendre des risques et de perdre son argent, l'investisseur, tel Frank McCourt, pourrait voir son club sanctionné d'une amende, voire d'une interdiction de participation à la Ligue des Champions, ce qui terminerait de le couler, financièrement. Le FPF est décidément une belle machine à refroidir les acquéreurs potentiels.



L'OM paie très cher ses recrutements 2017-2018 et, surtout, l'inexpérience de certains de ses dirigeants.