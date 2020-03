Sauzée essaie d'expliquer la colère de Villas-Boas

Franck Sauzée n'a pas compris la colère du technicien portugais après le match OM-Amiens (2-2).





"Pour moi, il y a penalty pour Amiens. Mais cette réaction, c'est celle d'un entraîneur à chaud qui est frustré, qui pensait peut-être aussi obtenir un coup franc dans la dernière minute de jeu, alors qu'il n'a pas été accordé par l'arbitre. Il y a plein de choses. Peut-être qu'il s'est trompé aussi avec ses changements. Et puis, quand l'OM gagne 2-0 à 10 minutes de la fin, il faut tenir le résultat. Et ça n'a pas été le cas, donc je pense que Villas-Boas a surtout beaucoup de frustration", a déclaré l'ancien milieu de terrain olympien au micro de Canal+.



L'OM, qui va devoir composer avec l'éventuelle suspension d'André Villas-Boas, aborde deux matchs difficiles face à Montpellier et au PSG.