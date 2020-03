Courbis serait ravi que Man City explose "cette connerie" de FPF

Rolland Courbis pense que l'OM peut être sauvé par les avocats de Manchester City, concernant le fair-play financier.





"On le vivre ensemble dans les mois à venir. C'est l'explosion du Fair-Play financier par rapport au dossier qui a été préparé par Manchester City avec des avocats monstrueux. On va peut-être se reprendre une deuxième surprise, a déclaré l'ancien coach marseillais sur les ondes de RMC. Il y a déjà eu une catastrophe avec l'arrêt Bosman. Il y a eu quand même une situation ridicule avec ce fair-play financier. On avait bien compris jusqu'à maintenant, car on n'est pas complètement cons, que quand tu avais des problèmes de dettes, que tu puisses avoir une DNCG qui s'inquiète pour ton cas, mais quand après tu as de l'argent et que tu n'as pas la possibilité d'en mettre, il faut, quand on a un niveau intellectuel modeste comme le mien, arriver à suivre. Moi, je n'y arrive pas. Qu'on puisse m'emmerder quand je n'ai pas de sous, OK, ça je trouve logique. Mais qu'on m'emmerde aussi quand j'en ai, excuse-moi, mais si les avocats de Manchester City font exploser cette connerie, je serai le premier très content !"





"Ils savent peut-être qu'ils vont se prendre une droite dans la gueule"

Et de poursuivre : "La mauvaise gestion de l'OM ? Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a toute une liste d'erreur, dans les choix, mais je dis qu'ils vont peut-être être sauvés par Manchester City. Ce que je veux dire, c'est que le FPF est peut-être au courant de choses que nous ne savons pas. Qu'ils savent peut-être qu'ils vont se prendre une droite dans la gueule. En ce qui concerne les sanctions pour l'OM, elles seront peut-être pour moi beaucoup moins sévères sachant qu'ils vont peut-être avoir un FPF qui va exploser."



Le fair-play financier, tel qu'il a été mis en place, paraît très injuste vis-à-vis des clubs modestes ou qui tentent de se relancer. Et paradoxalement, il ne semble pas s'intéresser aux dettes de certains clubs comme la Juventus ou le Barça. On peine à croire qu'il survivrait à une véritable bataille juridique.