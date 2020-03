Tarrago : "L'entrée en jeu de Thauvin, un non-évènement"

Sébastien Tarrago s'est exprimé sur le retour sur les terrains de Ligue 1 de Florian Thauvin (27 ans).





"L'entrée en jeu de Thauvin, c'est un non-évènement. On ne va pas infliger la responsabilité de ce match nul de l'OM sur le dos de Thauvin. Mais ça devient un non-évènement à cause de ce match nul obtenu par Amiens dans les dernières minutes de jeu. Il a fait une bonne action, mais c'est la frappe d'un joueur qui n'est pas en jambes. C'est normal, après six mois d'absence", a indiqué le journaliste au micro de la chaîne L'Équipe.



On peut imaginer que Flotov va peu à peu monter en puissance et peut tenir un rôle important, cette fin de saison. L'OM aborde deux gros matchs : Montpellier, à la Mosson, et le PSG, au stade Orange Vélodrome.