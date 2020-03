Alvaro : "On ne doit s'en prendre qu'à nous"

Alvaro Gonzalez (30 ans) a donné son avis sur le match nul concédé par l'OM contre Amiens (2-2), vendredi soir.





"Forcément il y a un peu de déception. Quand on mène de deux buts, on ne peut pas commettre les erreurs qui ont permis à Amiens de revenir dans la partie. Lorsqu'on a un tel avantage à la 80e minute, on doit être plus efficace et verrouiller les débats pour sécuriser la victoire. Comme je l'ai dit ces derniers temps, nous sommes toujours dans une situation privilégiée. Ce soir, on a toujours neuf et dix points d'avance sur nos principaux concurrents, même s'ils n'ont pas encore joué. Nous avons une marge que l'on pourra toujours accroître d'ici la fin du championnat. Mais avant de penser à cela, il faudra aborder sérieusement nos rendez-vous avec Montpellier et le PSG qui sont deux équipes très fortes. Je ne sais pas s'il y a penalty, je n'ai pas revu les images. De toute façon je préfère parler de notre prestation plutôt que celle de l'arbitre. Car ce soir, on avait notre destin entre nos mains et on aurait pu se mettre à l'abri d'un retour adverse. On ne doit s'en prendre qu'à nous", a déclaré l'Espagnol en zone mixte.



L'ensemble de l'équipe va devoir se reprendre sous peine de grosse déception, dans les prochaines semaines.