Kamara : "Il faut vite passer à autre chose"

Boubacar Kamara (20 ans) veut très vite se recentrer sur le match prévu contre Montpellier, samedi.





"Il y a eu du relâchement, on s'est peut-être trop enflammé, ce qu'on ne faisait pas auparavant. Amiens a profité de nos erreurs. Ce n'est pas une bonne opération, on ne va pas se le cacher. On lâche deux points à la maison, à nous de bien rebondir à Montpellier, de travailler pour ne plus reproduire ce genre de prestation. La frustration et la déception dominent, ça fait cogiter. Il faut vite passer à autre chose et aller de nouveau vers l'avant. Il faut vite rebondir, prendre les trois points à Montpellier, peu importe la manière", a déclaré le défenseur de l'OM face à la presse.



Les Phocéens vont sérieusement devoir se reprendre, dans l'Hérault.