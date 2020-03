Strootman : "On a arrêté de jouer"

Kevin Strootman (30 ans) a tenté d'expliquer le nul concédé par l'OM face à Amiens (2-2), vendredi soir.





"Ce n'est pas possible. C'était un match très important. On a mal joué, mais à 2-0 on doit gagner. On a donné les buts, et on ne doit pas critiquer l'arbitre, mais plutôt regarder notre jeu. Si on veut la Ligue des Champions, on doit gagner ces matchs. On a arrêté de jouer, on a donné trop d'opportunités à Amiens. On doit en parler et travailler pour être prêts au prochain match. Mais avec de tels supporters, on doit gagner", a déclaré le milieu de terrain néerlandais au micro de Canal+.



Compte tenu du calendrier à venir, le podium est loin d'être acquis. Espérons que les Olympiens en ont conscience.