Villas-Boas prend la responsabilité du nul

André Villas-Boas a confié sa déception, après le nul concédé par l'OM face à Amiens (2-2), vendredi. Il s'est excusé pour ses propos avec l'arbitre, mais pense que la VAR a pris une mauvaise décision. Il considère aussi être le responsable de la remontée amiénoise.





"Je m'excuse pour cet échange de paroles avec l'arbitre (qui lui a valu deux avertissements successifs et une exclusion). Le penalty, je pense que c'est une mauvaise décision du VAR, qui n'a pas fait son travail, je pense que la jambe de Guirassy va contre le genou d'Amavi. Si on a une assistance vidéo millimétrique pour dire que Guirassy n'est pas hors-jeu, on doit avoir un appel au VAR pour au moins regarder l'image", a déclaré le technicien portugais après la rencontre, face à la presse.





"C'est de ma faute"

Et d'ajouter : "Après, c'est de ma faute, on a le contrôle du match à 2-0, si on ne l'a pas, c'est ma responsabilité. Je suis le leader de cette équipe, à moi de donner de la tranquillité. Mais on a encore une fois perdu deux points à la maison. C'est difficile, mais on a une marge et les matches de dimanche à regarder. La bonne nouvelle de cette soirée c'est que Thauvin a joué, et a eu deux occasions de marquer. Son temps de jeu va augmenter petit à petit, on va faire un travail spécial à la trêve, et peut-être il sera titulaire contre Brest."



L'OM se déplacera à Montpellier samedi prochain (17h30).