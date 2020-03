FPF : Riolo accuse Eyraud de "faute grave"

Daniel Riolo juge Jacques-Henri Eyraud responsable de la situation de l'OM, vis-à-vis du fair-play financier.





"Derrière ça, sans même me demander s'ils vont être sanctionnés ou pas, il se dégage comme seule certitude que Marseille va disputer la Ligue des Champions sans pouvoir espérer avoir une équipe plus forte que cette année, a déclaré le journaliste sur les ondes de RMC. C'est ça le vrai problème. Comme ils sont à une dette à hauteur de 90 millions d'euros et qu'ils doivent être dans les clous de 30 millions d'euros, il faut qu'ils fassent 60 millions d'euros de vente. Et après, tu ne peux pas recruter. Il y a l'argent de la Ligue des Champions qui va rentrer, OK. Mais en gros, il n'y a pas de recrutement possible."





"C'est Eyraud qui a mal compté les sous"

Riolo accuse le président de l'OM : "Il est là le vrai problème pour Marseille. Tu es face à un mur qui peut démotiver certains joueurs et éventuellement l'entraîneur. Il faudra aborder la Ligue des Champions sans ambition. McCourt a nommé un président, et certains disent qu'il a bien travaillé. Mais à quel moment a-t-il bien travaillé ? C'est une faute grave de mettre le club dans cette situation. Ça fait quatre ans qu'Eyraud est là. Si le club se fait sanctionner et se retrouve avec une équipe plus faible la saison prochaine, il y a un responsable, quand même ! C'est lui qui a mal compté les sous !"



On peut effectivement pense que JHE tient une responsabilité importante dans cette situation. Il ne s'est d'ailleurs jamais exprimé clairement sur les erreurs commises sous l'ère Rudi Garcia. Les risques pris ont été immenses, l'OM les paie aujourd'hui.