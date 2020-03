Elsner évoque la possible absence de Payet

Luka Elsner ne pense pas que l'absence de Dimitri Payet (32 ans) changera vraiment le jeu de l'OM, ce vendredi.





"Les absences de Marseille ne changent pas fondamentalement ma réflexion quant à l'approche du match. C'est certain que quand il y a de grosses qualités chez l'adversaire, c'est mieux que les joueurs soient absents. C'était mieux que Neymar et Mbappé soient absents contre nous, c'est certainement le cas pour ce match contre les Marseillais. Aujourd'hui, notre solution ne passe pas par la manière dont on va préparer le match ou cibler tactiquement. Le problème est autre part et on doit gérer ça en priorité. J'ai écouté la conférence de presse de Villas-Boas, il semble assez rassuré sur l'état de Payet", a confié l'entraîneur d'Amiens face aux médias.



Pour rappel, le Réunionnais a été victime d'une petite blessure au mollet.