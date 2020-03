FPF : l'OM va passer devant l'instance de jugement

L'UEFA a annoncé que l'OM allait passer devant l'instance de jugement du contrôle financier des clubs, sans même que l'exercice comptable ne soit terminé.





Selon RMC, l'instance européenne a transmis le dossier phocéen à la chambre de jugement de l'Instance de contrôle financier des clubs (ICFC), laquelle est réputée plus sévère. Apparemment, le mois de juin ne compte plus dans l'exercice comptable et elle estime que l'OM "ne s'est pas conformé aux conditions de l'accord négocié pour la saison 2019-2020". Des sanctions pourraient tomber.



Le club marseillais n'aurait donc aucune marge pour son redressement. Et pendant ce temps-là, des clubs comme la Juventus ou le Barça se permettent des centaines de millions de dettes et une masse salariale énorme, car il paraît que pour eux, c'est autorisé. Le FPF donne de plus en plus l'impression d'avoir été créé pour protéger la quinzaine de club qui a bien géré le passage à l'an 2000.



Espérons que Jacques-Henri Eyraud va trouver des solutions et que la farce finira bientôt.