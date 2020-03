Racisme : Guimaraes sanctionné d'une amende ridicule

La fédération portugaise a sanctionné le club de Guimarães d'une amende de 714 euros, pour des chants insultants envers deux joueurs.





L'instance portugaise a donné une première sanction au club de Guimarães, suite à l'incident raciste lié au match contre Porto. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est ridicule. Moussa Marega, qui avait été la cible de quelques abrutis, a d'ailleurs réagi sur Instagram : "Non !! C'est beaucoup !! Je peux payer pour eux ?"



Face au tollé, la fédération a commenté sa décision et rappelé qu'une instruction était en cours : "Les sanctions prises par la commission de discipline de la Fédération par rapport au match Vitoria - FC Porto n'étaient pas en lien avec les insultes racistes. (...) Le 18 février dernier, une procédure disciplinaire a été immédiatement engagée, l'enquête de la commission d'instruction de la Ligue portugaise est en cours."



On attend donc la vraie sanction et l'on espère un peu plus de courage que ce dont font notamment preuve les instances italiennes.