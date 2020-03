Villas-Boas n'a pas oublié Papin

André Villas-Boas n'a pas oublié le JPP de la grande époque. Même si ses souvenirs ne remontent qu'à ces années milanaises.





"Je me souviens d'une volée en lucarne, j'étais moi avec le groupe de supporters, j'étais tellement énervé que je voulais me battre avec les ultras de Milan. On est rentrés calmement à la maison, puis mon oncle a freiné près d'un taxi, il voulait aussi se bagarrer", a relaté l'entraîneur de l'OM en conférence de presse. Et d'ajouter : "C'est une période de ma vie où j'étais un peu excité. En tout cas c'est un très bon joueur, je n'ai pas de souvenir de lui à Marseille, le mien c'est celui-là."



Jean-Pierre Papin a surtout marqué 184 buts en 311 apparitions sous le maillot de l'OM, de 1986 à 1992. Il a remporté le seul Ballon d'Or de la Ligue 1, en 1991.