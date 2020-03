Mercato : la valeur d'Ocampos aurait quadruplé

Lucas Ocampos (25 ans) réussit une belle saison, en Liga. Sa valeur a quadruplé.





Si l'on en croit le CIES, l'Argentin vaut désormais entre 50 et 70 millions d'euros. Ses 9 buts inscrits en 21 apparitions dans le championnat espagnol ont vraisemblablement fait tourner la tête des consultants du site. On peut effectivement se poser quelques questions sur la crédibilité des valeurs attribuées par ces plateformes.



Pour rappel, l'été dernier, l'OM l'avait transféré pour 15 millions d'euros, dont 4,5 millions devaient aller à Monaco. Certains jugeaient qu'il s'agissait d'une bonne affaire, alors que le milieu offensif était à un an du terme de son contrat.



A l'OM, Ocampos avait mis 27 buts et délivré 14 passes décisives en 132 matchs.