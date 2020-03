Dugarry : "Le mercato ? Il faut des mecs à l'ancienne"

Christophe Dugarry a mis en garde les dirigeants de l'OM, concernant le prochain mercato estival.





"Tout fonctionne particulièrement bien et j'en suis ravi. Mais il y a des moments difficiles qui s'annoncent. Le prochain mercato sera peut-être le plus important de ces dix dernières années pour l'OM. J'espère que l'expérience accumulée va les aider. Il ne faudra pas rater ce mercato. Peut-être que la confiance doit se faire du côté de l'entraîneur ou de Zubizarreta. Il y a eu trop de ratés. Il va falloir des combattants. Il ne faut pas aller chercher des artistes, je n'y crois pas. L'OM n'en a pas les moyens. Il faut des mecs à l'ancienne qui vont se mettre le cul par terre, comme Benedetto ou Alvaro", a déclaré le champion du monde 1998 sur les ondes de RMC.



Le marché des transferts estival 2019 paraît avoir été plus efficace que les précédents. Pourvu que ça dure !