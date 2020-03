Villas-Boas compare Kamara à David Luiz et Marquinhos

André Villas-Boas s'est exprimé sur les bonnes prestations réalisées par Boubacar Kamara (20 ans) au poste de milieu défensif.





"David Luiz ou Marquinhos sont capables de jouer sans problème sur les deux positions. Je pense aussi que Kamara a pris goût au poste de sentinelle, qu'il a appris à connaître la position. Alors, bien sûr, cela lui demande le double d'efforts au milieu. Il se trouve bien. À deux au milieu, il a un peu plus de libertés, il commence à monter. Je n'ai pas été le premier à le mettre dans cette position, mais ce qui change, c'est qu'il veut jouer aussi dans cette position. Ses performances ont été très bonnes et m'ont permis de le maintenir au milieu", a déclaré le coach de l'OM en conférence de presse.



Cette saison, Kamara a démarré 11 matchs au milieu et 12 rencontres dans l'axe de la défense.