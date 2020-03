Sarr, prochain capitaine de l'OM ?

André Villas-Boas a révélé qu'il pourrait confier le brassard de capitaine à Bouna Sarr (28 ans), la saison prochaine.





"J'étais très content de lui donner le brassard de capitaine, l'autre jour, parce que je trouve que c'est un leader. Par ses efforts et son attitude dans le groupe. Il reste le joueur le plus utilisé cette saison, comme ailier ou latéral. Nous avons une relation d'une grande franchise. Son travail est irréprochable, il s'entraîne bien. C'est un mec charismatique et apprécié dans le vestiaire. Je pense qu'il peut avoir une autre importance dans ce vestiaire, peut-être la saison prochaine comme capitaine", a confié l'entraîneur de l'OM en conférence de presse.



Sarr a porté le maillot phocéen à 178 reprises, depuis 2015.