Un nouvel attaquant à l'OM ? Benedetto réagit

Dario Benedetto (29 ans) a commenté la possible arrivée d'un nouvel attaquant à l'OM, l'été prochain.





"Je vais me préparer du mieux possible physiquement pour essayer de jouer tous les matchs. Je vais le tenter, mais il faut aussi être lucide que trois matchs par semaine, c'est beaucoup. Je vais essayer de tous les jouer. Après, qu'il faille recruter un autre attaquant, je le répète : ce n'est pas ma décision, mais celle d'un peu plus haut. Mais je vais travailler dur pour tenter de tous les jouer", a déclaré le buteur argentin en conférence de presse.



Compte tenu du budget transfert olympien, on peine à croire que le club fasse des folies, dans les prochains mois.