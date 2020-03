Villas-Boas donne des précisions sur Thauvin

Face aux médias, l'entraîneur portugais a donné des nouvelles concernant Florian Thauvin (27 ans). Le milieu offensif pourrait entrer en jeu, face à Amiens.





"Thauvin a travaillé deux jours avec nous, aujourd'hui on l'a laissé au repos (aux soins, ndlr) et demain il se ré-entraînera. On va voir, ça reste du 50-50 pour aller sur le banc. Il est possible qu'il ait ses premières minutes, mais ça dépendra de demain", a déclaré le coach de l'OM en conférence de presse.



Pour rappel, Thauvin n'a plus joué en Ligue 1 depuis le 1er septembre 2019.