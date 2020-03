Villas-Boas évoque à nouveau son futur

Villas-Boas s'est à nouveau exprimé sur son avenir, ce mercredi, en conférence de presse. Il a confirmé qu'il se sentait bien à Marseillais, mais souhaite rencontrer ses dirigeants pour connaître leurs ambitions.





"Mon avenir ? C'est difficile de répondre. Je suis très bien en France. J'ai vécu de très bonnes expériences partout, sauf en Angleterre, j'ai été très bien reçu. En France, tout le monde me respecte, que ce soit les joueurs, le vestiaire, la presse, le public français, pas seulement celui de l'OM. Je suis très bien, mais il y a d'autres choses dont on doit parler. On clarifiera tout ça au bon timing, la qualification n'est pas assurée. Nous sommes des adultes, on parlera en face à face dans le bon timing. Il était un peu plus juste avec 11-12 points d'avance, il l'est un peu moins avec 8-9. Il ne faut pas sauter les étapes. Je suis sous contrat pour l'année prochaine. Quand le club sera prêt, on en parlera. Le public, le respect que j'ai de la France, des autres entraîneurs, c'est incroyable et j'apprécie beaucoup", a déclaré l'entraîneur de l'OM.



Une rencontre devrait avoir lieu avec Jacques-Henri Eyraud en avril.