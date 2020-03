Roy a rendu hommage à RLD

Eric Roy a particulièrement apprécié Robert Louis-Dreyfus, lors de son passage à l'OM.





"Le personnage que j'ai apprécié ? Robert Louis-Dreyfus. Il était atypique et c'est grâce à son investissement que l'OM a pu avoir une telle équipe. En plus, il laissait travailler ses techniciens et il aimait profondément le foot", a déclaré l'ancien milieu de terrain à La Provence.



RLD est resté propriétaire du club phocéen jusqu'à son décès, en 2009.