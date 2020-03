Roy se remémore le fameux 5-4 contre Montpellier

Désormais directeur sportif de Watford, en Premier League, Éric Roy s'est remémoré son parcours olympien. Il n'a notamment pas oublié le fameux OM-Montpellier (5-4) de 1998-1999.





"Mon meilleur souvenir ? La globalité de mes trois ans à l'OM. On dit souvent que Marseille est un révélateur, que c'est difficile, mais je n'ai jamais été écrasé par la pression. Je suis heureux d'être passé à l'OM. J'ai apprécié mon premier match contre Lyon en août 1996, mon ancien club, contre qui j'ai marqué ; et le fameux 5-4 d'OM-Montpellier", a-t-il indiqué dans les colonnes de La Provence.





"Une leçon de management"

Le match disputé contre le MHSC a marqué sa mémoire : "À la mi-temps d'OM-Montpellier, menés 0-4 à la maison, nous sommes rentrés aux vestiaires en nous demandant comment nous allions pouvoir sortir du stade. Et puis là, Rolland Courbis nous dit qu'on va gagner le match. Il suffit de marquer le premier but. Nous nous regardons tous et nous nous demandons s'il n'a pas fumé la moquette. Personne ne le croit et même pas lui-même, je pense. Mais ses mots restent dans nos esprits. Montpellier est à deux doigts d'en mettre un cinquième par Fugier, mais quand nous marquons notre premier but, nous y croyons et en mettant le deuxième, en voyant les joueurs héraultais effondrés, là il n'est même plus question d'y croire, nous sommes sûrs que nous allons y arriver. Et nous gagnons 5-4. C'est resté pour moi une leçon de management, pour quand je suis devenu entraîneur et j'espère l'être de nouveau un jour", a-t-il ajouté.



Eric Roy a porté le maillot de l'OM à 104 reprises et inscrit 12 buts, de 1996 à 1999.