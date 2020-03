F. Germain : " Villas-Boas veut connaitre les intentions de McCourt"

Florent Germain croit savoir qu'André Villas-Boas attend des garanties de ses dirigeants pour la saison prochaine.





Le journaliste de RMC a révélé que le coach portugais voulait des assurances pour le mercato estival. Une réunion serait prévue dans les prochaines semaines : "Cela devrait travailler très fort sur le mercato pendant la trêve internationale de fin mars. André Villas-Boas va rencontrer sa direction peut-être avant le match contre le PSG, a expliqué le journaliste. L'OM doit vendre pour 50 à 60 millions d'euros avant le 30 juin. Villas-Boas veut connaitre les intentions de l'actionnaire. La priorité c'est le fair-play financier. L'enjeu est de savoir comment l'OM va s'en tirer et si Villas-Boas sera rassuré par le discours de l'actionnaire. Ce n'est pas un problème de concurrence d'autres clubs pour Villas-Boas, car il n'est pas tenté d'aller voir ailleurs, il veut juste savoir si l'OM sera ambitieux pour jouer la Ligue des Champions. Il aime l'OM, cette aventure et ce vestiaire. Ils ont envie de vivre une aventure forte, mais il veut un minimum de garanties."



Le futur d'AVB à Marseille n'est visiblement pas acquis. Les dirigeants phocéens ne communiquent pour ainsi dire plus que sur la formation et les sponsors. S'ils ne le font plus en public, il leur faudra vraisemblablement défendre ce qu'il reste de leur projet OM Champions en interne.