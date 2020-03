Ceferin prévoit une modification des règles du FPF

Aleksander Ceferin a indiqué que les règles du fair-play financier pourraient évoluer, ces prochaines années.





"Il est trop tôt pour dire à quoi il ressemblera à l'avenir, mais nous y réfléchissons et nous devrons probablement nous adapter. C'est un système très réussi, il n'y a presque plus de pertes dans le football européen et maintenant nous devrons probablement nous adapter à différentes époques. Nos experts sont en discussion, mais les changements ne se produiront pas très bientôt, je suppose", a-t-il expliqué face aux médias.





Les dettes colossales de la Juve et du Barça

Les critiques sont liées au fait que le FPF favorise le maintien des privilèges de certains gros clubs qui se sont notamment développés à la fin des années 90 et au début des années 2000, dont certains (la Juve et le Barça, par exemple) se permettent des dettes colossales et une masse salariale énorme sans être sanctionnés. Elles ne permettent pas aux clubs distancés de procéder aux investissements nécessaires pour combler leur retard.



L'OM doit notamment vendre pour rentrer dans les clous, alors qu'il paraît reparti de quasi zéro, au moment de la vente à Frank McCourt.