Kamara chez les Bleus ? Riolo s'interroge

Daniel Riolo ne croit pas que Didier Deschamps va sélectionner Boubacar Kamara (20 ans), malgré ses bonnes prestations.





"La surprise Kamara, ça serait s'il y avait une hécatombe de joueurs qui sont devant lui dans la hiérarchie. En qualité de joueur, il me séduit. Et au milieu, il me plaît. Maintenant, il n'a que des références en Ligue 1. On sait que Deschamps, ça ne lui suffit pas. Après, il faut faire le bilan de ce qui est disponible ou pas. C'est un mec que l'équipe de France peut potentiellement appeler. Il pourrait le faire venir dès le mois de mars pour qu'il fasse connaissance avec le groupe. Car il y aura des absents : Kanté ne sera pas là, Nzonzi n'est pas en forme... Deschamps pense à l'expérience en Europe, au vécu dans le groupe. Donc on verra pour Kamara", a déclaré le journaliste sur les ondes de RMC.



Kamara a jusque là disputé 78 matchs sous le maillot de l'OM. Il a su surmonter la pression inhérente à Marseille, et on peut penser que plus grand-chose ne lui fait peur.