Mercato : vers un retour de Batshuayi ?

L'attaquant de Chelsea serait dans le viseur phocéen pour la saison prochaine.





En bonne voie pour se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, l'OM prospecterait déjà pour le recrutement de cet été. Selon Le Soir, Marseille aurait dans le viseur Michy Batshuayi, l'attaquant belge de Chelsea, pour renforcer le poste de buteur, ou seul Dario Benedetto donne satisfaction. Le joueur de 26 ans a joué à l'OM entre 2014 et 2016.



Peu utilisé cette saison par Frank Lampard (16 matchs de Premier League, 1 titularisation, 1 but), et actuellement troisième attaquant axial de Chelsea depuis le retour en grâce d'Olivier Giroud, Michy Batshuayi, sous contrat jusqu'en 2021, pourrait quitter les Blues dans quelques mois.