Le distributeur dit pourquoi il a cité l'OM aux César

La Provence a interrogé Manuel Chiche, qui a fait un clin d'oeil à l'OM lors de la cérémonie du cinéma français.





Le distributeur français du film Parasite, du Sud-Coréen Bong Joon-ho, est monté sur scène, lors de la cérémonie des César, vendredi dernier, pour récupérer le prix du meilleur film étranger. Lors de son discours, il a dédié son prix à l'OM et aux Marseillais. Manuel Chiche a révélé pourquoi : "Le réalisateur Bong Joon-ho n'était pas présent. Etant le distributeur du film, en plus d'être son pote, je me suis retrouvé à récupérer le César à sa place. Je devais faire un speech. Je me suis dit que ça faisait longtemps que j'en rêvais, pas de récupérer le César mais de faire un clin d'oeil aux Marseillais, et je l'ai fait devant les caméras de Canal +, en pleine salle Pleyel... C'était trop bon, tous mes potes ont kiffé ! C'était un pari avec moi-même. Dans une profession egocentrée et parisianocentrée, je me suis dit que ce serait drôle. Le foot est encore un peu vulgaire dans ce milieu, mais à mon âge, on assume ce qu'on est."



Le distributeur a même avoué à La Provence qu'il regardait le match Nîmes 2-3 OM durant la cérémonie... Un vrai fan.