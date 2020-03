Mr Letexier va arbitrer OM-Amiens

La 28e journée du championnat va s'ouvrir vendredi soir, à 20h45, avec Marseille-Amiens, au Stade Vélodrome.





C'est François Letexier qui a été désigné pour arbitrer la rencontre, avec ses assesseurs, Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni. Le quatrième arbitre sera Abdelatif Kherradji. Quant à l'assistance vidéo, elle sera gérée par Johan Hamel et Alexandre Perreau.



L'arbitre central a dirigé deux matchs de l'OM cette saison, contre Toulouse (victoire 2-0) et Nîmes (victoire 3-1).