Un sondage envoie Payet à l'Euro

Auteur d'une saison remarquable, le numéro 10 de l'OM postule à une place à l'Euro 2020.





Commandé par RMC Sport et effectué par le CSA Research, le sondage évoque un soutien populaire massif pour Dimitri Payet pour un retour chez les Bleus de Didier Deschamps. Parmi les fans actifs de ce sport, 80 % désirent voir le Marseillais sélectionné pour l'Euro, tandis qu'au sein de l'ensemble des sondés, fans et non fans de foot confondus, 38 % souhaitent voir Dimitri Payet en équipe de France. 48 % ne se prononcent pas.



La dernière sélection du Réunionnais en EdF date du 16 octobre 2018, contre l'Allemagne (victoire 2-1). Dimitri Payet n'était alors pas entré en jeu.