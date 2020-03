Rongier : "Le public mérite de retrouver l'Europe"

Le milieu de terrain s'est confié sur les supporters de l'OM au Stade Vélodrome, pour BeIN Sports.





"Le public olympien mérite de retrouver l'Europe, avec tout ce qu'il donne. (...) C'est parfois compliqué de garder sa lucidité, sur une contre-attaque par exemple, où il faut garder le ballon. On entend le stade qui pousse, on a envie d'aller vers le but. Ça fait peut-être parfois déjouer, mais on ne peut pas lâcher avec ce public, jusqu'à la dernière seconde. On est obligé d'être à fond."



Valentin Rongier n'a toujours pas marqué le moindre but depuis son arrivée à l'OM, l'été dernier.