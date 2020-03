Landreau : "Mandanda est exceptionnel"

Sur Canal Plus, l'ancien portier de Nantes et du PSG, Mickaël Landreau, a fait les louanges du gardien de l'OM.





"Il a réagi par rapport à la saison dernière, en perdant du poids. Physiquement, il est revenu au top niveau, et il y a eu une nouvelle dynamique avec ce changement d'entraîneur. Il a besoin de confiance, et il y avait une rupture avec Rudi Garcia. Sa saison est formidable. En plus, il a retrouvé l'Equipe de France, où il a joué des matchs. Il est exceptionnel, et il est pour beaucoup dans la réussite marseillaise."



En 27 rencontres de L1, l'OM de Steve Mandanda a pris 27 buts.