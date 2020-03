Rongier : "Je me suis rapidement senti à l'aise dans ce groupe"

Valentin Rongier (25 ans) est revenu sur ses premiers mois passés à l'OM. Il pense s'être bien acclimaté.





"Je me suis très bien adapté à l'OM. Quand je suis arrivé, le coach ne m'a pas mis tout de suite titulaire et puis lorsque j'ai enchaîné les matches j'ai été plutôt performant. Depuis quelques matches, j'ai un petit coup de moins bien, je ne sais pas à quoi c'est dû, si c'est physiquement à cause de l'enchaînement de tous les matches. Mais ce qui est sur ce que je sais de quoi je suis capable et je vais essayer de vite retrouver le niveau que j'avais. Je me suis rapidement senti à l'aise dans ce groupe, c'est ce qui m'a permis de m'épanouir sur le terrain", a déclaré le milieu de terrain lors d'un entretien accordé à beIN Sports.



Rongier a participé à 27 matchs, toutes compétitions confondues, depuis son arrivée à Marseille.