Formation, Larguet : "5 ou 6 jeunes peuvent taper à la porte des pros"

Nasser Larguet, directeur du centre de formation de l'OM, a évoqué les prochaines discussions des premiers contrats professionnels. Il pense que 5 ou 6 minots peuvent y prétendre.





"On ne veut pas faire du nombre pour faire du nombre. D'abord, parce que je ne veux pas vendre du rêve aux joueurs ; ensuite, parce qu'il faut avoir une crédibilité vis-à-vis de l'équipe professionnelle. Je ne peux pas envoyer un jeune qui sera un joueur de complément. J'ai envie d'envoyer ceux qui seront capables de titiller les joueurs en place dans les 3 à 6 mois", a-t-il déclaré dans les colonnes de La Provence. Et d'ajouter : "Aucun nom n'est arrêté définitivement. Par respect pour les joueurs, on va se positionner à la fin du mois de mars. Des joueurs ont démontré qu'ils avaient du potentiel, mais ils devront le confirmer jusqu'en juin. (...) S'ils s'en donnent les moyens, il y a facilement entre 5 et 6 jeunes qui peuvent taper à la porte des pros."



Les noms d'Ugo Bertelli, Jorès Rahou, Paolo Sciortino, Richecard Richard et Cheikh Souaré sont notamment évoqués par les médias.