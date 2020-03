Madar : "On dévalorise trop Benedetto"

Mickael Madar pense que la presse a enterré Dario Benedetto (29 ans) un peu rapidement.





"Benedetto ne me surprend pas trop. Il était dans le dur, mais il faut toujours une période d'adaptation quand un joueur arrive dans un nouveau club, un nouveau pays. Au début, c'était l'euphorie du départ. Après, il a eu un petit coup de moins bien. Mais Marseille est toujours en haut. Je ne suis pas étonné par Benedetto. Et je ne comprends pas pourquoi Marseille est déjà à la recherche d'un nouvel attaquant. S'ils veulent recruter un attaquant de complément pour épauler Benedetto, OK. Mais on le dévalorise peut-être un peu trop rapidement. C'est un attaquant qui a beaucoup de qualités et qui apporte beaucoup à son équipe, même quand il ne marque pas", a indiqué l'ancien attaquant du PSG au micro de Canal+.



Benedetto a marqué 11 buts en 25 apparitions, cette saison. Par ses déplacements, on peut imaginer qu'il a participé à quelques autres buts.