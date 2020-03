MacHardy : "15 millions d'euros, pour Benedetto, c'est cadeau"

Jonatan MacHardy avait annoncé que Dario Benedetto (29 ans) inscrirait plus de 10 buts avec l'OM, cette saison. Il suit l'attaquant argentin depuis longtemps.





"Tout le monde sait que Pipa Benedetto est un joueur que j'adore. Parce qu'à Boca, je le trouvais extraordinaire et que j'étais content qu'il vienne à Marseille. Il faut juste rappeler que l'OM l'a payé 15 millions d'euros. Pour un avant-centre, dans la structure du marché actuel, c'est cadeau. Il est arrivé blessé, il a joué très vite, car Marseille en avait besoin. Il a fait cette saison sur une jambe et il va s'en tirer avec sa grosse douzaine de buts en Ligue 1, c'est déjà très bien. Moi je l'ai vu jouer 30 ou 40 fois, contrairement à d'autres, avant qu'il arrive à Marseille. L'année prochaine, s'il repart d'une feuille blanche avec une préparation, il va marquer entre 15 et 20 buts. Ce n'est ni un cador ni un joueur nul, mais il marque", a déclaré le journaliste sur les ondes de RMC.



Benedetto a notamment permis de mettre en avant la mauvaise foi de certains "pseudo-spécialistes".