Courbis : "Benedetto tombe du ciel"

Rolland Courbis est convaincu par les prestations réalisées par Dario Benedetto (29 ans), à l'OM.





"Il marche mieux face à des équipes qui veulent produire du jeu, devant leur public, et qui laissent des espaces. Son rôle d'attaquant de pointe dans un 4-3-3 est difficile, car il se retrouve souvent esseulé. Mais il assume. Dans cette organisation, c'est très bien ce qu'il propose", a déclaré l'ancien coach phocéen dans les colonnes du Parisien. Et d'ajouter : "On parle beaucoup d'un grand attaquant à Marseille. Mais avec les moyens du club, Benedetto, il est immense ! Il tombe du ciel."



Rares sont les Sud-Américains capables de s'adapter aussi rapidement à l'Europe. Pour rappel, le contrat de l'Argentin court jusqu'en 2023.