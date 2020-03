Djellit rage de voir Benedetto inscrire un triplé

Nabil Djellit a confié tout le mal qu'il pensait de l'OM et de Dario Benedetto (29 ans) après le triplé inscrit par ce dernier lors de Nîmes-OM (2-3).





"L'OM est clinique. Chacun connaît son rôle et à chaque fois, un ou deux joueurs superforment. C'est leur saison. Tant mieux pour l'OM, mais je n'ai pas envie de faire semblant. Cette équipe ne m'emballe pas. Bravo à André Villas-Boas, car c'est une véritable prouesse ce qu'il réussit. 10 matchs sans exister, Benedetto n'est pas devenu un attaquant de classement mondial après un triplé à Nîmes. C'est mieux que Mitroglou, voilà tout", a lâché le journaliste par le biais de son compte Twitter.



Djellit fait partie de ces "spécialistes" qui avait annoncé Benedetto comme un flop et qui n'en démord pas. Après sa signature, il le qualifiait même de "Pipasse", alors que l'on peut imaginer qu'il ne le connaissait même pas. Ces posts tiennent plus du supporteurisme (adverse) rageux que du journalisme.