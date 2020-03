Coronavirus : le foot non concerné par la restriction

La Ligue 1 n'est pour l'instant pas impactée par les mesures prises pour endiguer la propagation du coronavirus.





Le gouvernement a annoncé l'interdiction de "tous les rassemblements de plus de 5 000 personnes en milieu confiné", samedi. Le football n'est donc pas concerné, puisque les stades sont des lieux ouverts. La LFP a néanmoins modifié les protocoles d'avant-match : il n'y aura désormais plus d'enfant lors de l'entrée des joueurs sur le terrain, ni même de serrage de mains entre joueurs et arbitres.



Pour rappel, l'OM accueillera Amiens, vendredi prochain. D'ici là, beaucoup de choses peuvent changer.