Interrogé sur le retour imminent à la compétition de Florian Thauvin, Valère Germain s'est montré confiant au sujet de son coéquipier.





Il a très hâte de revenir j'imagine. Il a fait un peu de toro et d'échauffement avec nous mercredi. On a hâte qu'il revienne. Je pense que lui aussi parce que six mois sans jouer au football, ce doit être très long. On espère qu'il va vite revenir (...) Maintenant, il ne faut peut-être pas griller les étapes. Il ne sera peut-être pas prêt à jouer 90 minutes d'entrée. Mais il va revenir petit à petit, le staff va bien le gérer et ce sera une force supplémentaire pour nous, a confié l'attaquant marseillais après la victoire à Nîmes vendredi soir en Ligue 1 (3-2).