Benedetto "le renard" a impressionné Ripart

Toujours en position de barragiste en Ligue 1 (18e), le Nîmes Olympique n'a pas réussi à renverser l'Olympique de Marseille vendredi soir aux Costières (2-3).





Alors que Dario Benedetto s'est offert un triplé lors de cette rencontre, Renaud Ripart a reconnu que l'Argentin avait un sens du but assez impressionnant. C'est un super joueur franchement. On a l'impression qu'on ne l'a pas vu du match et il met trois buts. C'est le type d'attaquant renard des surfaces. Il est trois fois bien placé et il met trois buts. Il n'y a rien à dire là-dessus, a souligné le joueur nîmois après la rencontre.