Villas-Boas : "Benedetto ? Il mérite"

Auteur d'un triplé vendredi soir à Nîmes (2-3) dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1, Dario Benedetto a fait taire les critiques à son encontre.





Alors qu'il vient d'inscrire ses 9e, 10e, et 11e en Ligue 1 cette saison, le buteur argentin a reçu les félicitations de son entraîneur après le coup de sifflet final. Il mérite. Il continue à faire les efforts. C'est très bien pour une première année en France. Toulouse joue contre Rennes, ce sera un match difficile. Nantes joue Lille et aura peut-être plus de motivation après sa victoire contre nous, a souligné André Villas-Boas.