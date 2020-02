Villas-Boas : "La victoire est méritée"

Après la victoire de l'OM à Nîmes vendredi soir en ouverture de la 27e journée de Ligue 1 (2-3), André Villas-Boas était clairement satisfait de la réaction de son équipe.





La performance était bonne. On a bien joué et contrôlé le match. La victoire est méritée je pense. On a changé de système et l'équipe s'est bien trouvée. On a bien sorti le ballon avec plusieurs options à la construction. On a mis Sanson plus proche des attaquants. Un peu comme à Monaco, en début de saison, on a fait un bon match, a souligné le coach marseillais au micro de Canal+Sport.