Benedetto : "L'équipe a fait un grand match"

Dario Benedetto (29 ans) a fait part de son enthousiasme, après avoir inscrit un triplé face à Nîmes (3-2).





"Je suis content pour l'équipe et pour moi, pour ma confiance parce que c'était important de marquer ces trois buts. L'équipe a fait un grand match, d'autant qu'on était menés 1-0. On a fait un pas de plus en avant, on veut tous continuer comme ça dans ce Championnat", a déclaré l'attaquant de l'OM au micro de Canal+.



L'Argentin a fermé quelques bouches, ce vendredi. Il en est à 11 buts inscrits en 25 apparitions en Ligue 1.