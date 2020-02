Bernardoni : "C'est Mandanda le taulier"

Paul Bernardoni (22 ans), le portier nîmois, a confié sa déception après la victoire obtenue par l'OM à Nîmes (3-1). Il a souligné le niveau atteint par Steve Mandanda (34 ans), depuis l'été dernier.





"On démarre bien, puis on gâche tout ! On fait 15 bonnes premières minutes, mais on fait des erreurs et on les paye cash. On le sait très bien face à de grandes équipes comme ça et de grands joueurs... On est déçu, car il y avait moyen de faire quelque chose, surtout chez nous", a confié le gardien de but au micro de Canal+. Et d'ajouter : "On est aussi tombé sur un grand gardien. Il faut dire la vérité. Cette année, c'est lui le taulier."



Il Fenomeno réalise l'une de ses meilleures saisons à l'OM.