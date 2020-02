Mercato : l'OM en pincerait pour Longstaff

Les dirigeants de l'OM seraient attentifs à la situation de Matthew Longstaff (19 ans).





D'après les éléments publiés par The Athletic, le club phocéen est dans la course pour s'attacher les services du milieu défensif de Newcastle. En fin de contrat en juin, les négociations concernant sa prolongation sont dans l'impasse. L'affaire est toutefois loin d'être gagnée d'avance, puisque l'Inter Milan et une formation de Bundesliga sont dans le coup.



Longstaff peut évoluer en six et en huit. Il a débuté 13 matchs de Premier League, cette saison, et est entré en jeu 7 fois. Sa venue impliquerait de signer un chèque de 500 000 euros pour les frais de formation.