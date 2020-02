Roche donne sa version du clash Cantona-Deschamps

Alain Roche, qui a évolué à l'OM en 1989-1990, pense que les tensions entre Éric Cantona et Didier Deschamps sont dues à leurs caractères respectifs.





"Éric et Didier ont deux personnalités totalement opposées. Cantona a un caractère explosif, entier et apolitique. DD est plus politique, contrôle sa communication et sait manoeuvrer les équipes. Il a ce talent-là et ça en dérange peut-être certains. Peut-être donc que Cantona n'aime tout simplement pas l'homme et qu'il sait des choses que nous ne savons pas. Mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas Deschamps, avec lui, les résultats sont là et à la fin, il n'y a que ça qui compte", a déclaré l'ancien défenseur dans les colonnes de L'Équipe.



Pour rappel, Alain Roche a porté le maillot de l'OM à 27 reprises.